Кредиты в Литве дороже, чем в других странах еврозоны

Согласно данным Центробанка Европы (ЦБЕ) за ноябрь 2023 года, переменная процентная ставка в Литве по ипотечным кредитам составляет 5,84% и является самой высокой во всей еврозоне.

Правда, в октябре она была еще выше – 5,88%.

Старший экономист отдела Макропруденциальной политики Центробанка Литвы Рокас Норвилас сказал Delfi, что средний размер процентной ставки в Литве выше, чем в других странах по двум причинам: распространение переменной процентной ставки и высокая концентрация в банковском секторе.

По его словам, в Литве больше 95% кредитов выдают под переменную процентную ставку, которая состоит из банковской маржи и переменной ставки, отражающей стоимость денег на данный момент.