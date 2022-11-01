Кредиты дорожают: по некоторым жителям это ударит больнее, чем шок от цен на энергоносители

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на прошлой неделе повысил процентные ставки, несмотря на критику в отношении того, что это может привести к более глубокому экономическому спаду.

“Сегодня Совет управляющих принял решение поднять три основные процентные ставки Европейского центрального банка на 75 базисных пунктов”, — заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард.

С июля процентные ставки повышаются уже в третий раз, сейчас они находятся в диапазоне 1,5-2,25 процента.

“Эра дешевых денег закончилась. “Вечеринка” окончена”, — прокомментировал Жигимантас Маурицас, главный экономист Luminor.

Индикатор Euribor, на основе которого рассчитываются банковские кредиты, обычно раньше реагирует на действия ЕЦБ — 6-месячный Euribor уже некоторое время превышает лимит в 2%. Это большой скачок, учитывая, что Euribor ничего не стоил в течение 7 лет.

“Для тех, кто брал более крупные кредиты, это будет более значительным ударом по семейному бюджету, чем скачок цен на энергоносители”, — продолжает Ж. Морис.

В начале года ежемесячный платеж по кредиту в размере 100 000 евро (на 30 лет с процентной ставкой 2% в месяц) составлял 372 евро. Летом взнос увеличился на 23 евро, а в октябре – еще на 88 евро. Таким образом, менее чем за год подорожание достигло 111 евро.

“Проценты от среднего показателя в 2%, которые были просто маржей, сейчас добавился Euribor почти 2%. Реально произошлое 100%-ное увеличение — для кредита в 100 000 евро, если срок составляет 30 лет”, - говорит личный финансовый консультант Нериюс Мураускас.

Конец повышения процентных ставок, вероятно, не за горами. По мнению экспертов, “аппетиты” Европейского Центробанка должны будут утихнуть.

“Европейский центральный банк повысит процентные ставки в следующем году еще один или два раза на четверть процента, тогда базовая процентная ставка достигнет 2,5 процента”, — говорит старший аналитик Swedbank Витянис Шимкус.

Предполагается, что Euribor вырастет до 3%, и в этом случае ежемесячный платеж по кредиту в 100 000 евро будет выше — уже не 100, а около 150 евро.

“Увеличение Euribor на 1% приводит к увеличению взноса на 50 евро”, — объясняет Н. Мураускас.

Таким образом, европейские банкиры стремятся замедлить экономику и контролировать рост цен, чтобы инфляция, достигающая 10% в еврозоне, упала как минимум в 5 раз.

“Европейский центральный банк пытается замедлить экономику, они считают, что существует определенный избыточный спрос. Делая кредиты дороже, они пытаются сократить вложения и “достать” немного денег из системы”, - сказал В. Шимкус.