2024.08.31 11:51

Кредитный портфель банка Citadele в первом полугодии достиг 3 млрд евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Citadele bankas
Citadele bankas
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

По итогам первого полугодия 2024 года, банк Citadele в странах Балтии предоставил новые кредиты на сумму в 621 млн евро.

Эта сумма, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилась на 45 проц. По данным банка, с конца прошлого года общий кредитный портфель банка вырос на 7 проц. и в настоящее время он составляет 3 млрд 49 млн евро.

„Мы предоставили значительно больше финансирования как частным лицам, так и компаниям, а финансовое состояние наших клиентов осталось стабильным“, – цитируется в пресс-релизе председатель правления и генеральный директор банка Citadele Рута Эжерскене.

Сообщается, что в первом полугодии 2024 года операционная прибыль предприятия превысила 116 млн евро, объем клиентских депозитов составил почти 3,7 млрд евро, а чистая прибыль – почти 51 млн евро.

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Delfi
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