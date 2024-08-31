Кредитный портфель банка Citadele в первом полугодии достиг 3 млрд евро

Эта сумма, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилась на 45 проц. По данным банка, с конца прошлого года общий кредитный портфель банка вырос на 7 проц. и в настоящее время он составляет 3 млрд 49 млн евро.
„Мы предоставили значительно больше финансирования как частным лицам, так и компаниям, а финансовое состояние наших клиентов осталось стабильным“, – цитируется в пресс-релизе председатель правления и генеральный директор банка Citadele Рута Эжерскене.
Сообщается, что в первом полугодии 2024 года операционная прибыль предприятия превысила 116 млн евро, объем клиентских депозитов составил почти 3,7 млрд евро, а чистая прибыль – почти 51 млн евро.