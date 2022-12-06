Корзина самых дешевых продуктов питания в ноябре снова подорожала

Больше всего стоимость корзины снизила торговая сеть "Maxima" – на 7,80 евро, и осталась среди лидеров. На втором месте – "Lidl" (корзина подорожала на 5,01 евро), на третьем месте "Norfa" (подешевела на 0,44 евро), на четвертом – "Rimi" (подешевела на 0,03 евро), на пятом – "Iki" (0,16 евро), на шестом – "Barbora" (подорожала на 4 евро), на седьмом "Last Mile" (подорожала на 2,22 евро), на восьмом – "e-Rimi" (подорожала на 1,39 евро).
По данным pricer.lt, разница между самой дешевой ("Maxima") и самой дорогой ("e-Rimi") корзиной составляет 20,45 евро (34,5 проц.).
Из отслеживаемых pricer.lt цен на 52 товара подорожали 50, подешевели 2 товара. Больше всего подорожали: самая дешевая сметана, ферментированный сыр, томатный сок, сахар, яйца, черный хлеб. Цены снизились всего на два товара – рис и самый дешевый чай.
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