Контроль за рыбаками, общие учения и борьба с наркотиками. Евродайджест: главные события недели

Что случилось? В среду Еврокомиссия представила план, призванный помочь странам ЕС совместно противостоять возросшей активности организованных преступных группировок и сетей торговцев наркотиками. И европейские чиновники, и эксперты отмечают увеличение оборота запрещенных веществ — только в 2021 году власти изъяли более 300 тонн кокаина (по оценкам специалистов, реальный объем незаконных поставок в ЕС может быть в 10 раз больше). В европейских портовых городах, таких как Антверпен, растет и число насильственных преступлений, связанных с этим нелегальным бизнесом. "Угроза организованной преступности и наркоторговли возрастает. От этого страдают не только члены конкурирующих банд, но и невинные люди, в том числе дети, оказавшиеся под перекрестным огнем. Я уже говорила, что для борьбы с сетью нам нужна своя сеть. Эта новая дорожная карта, которая расширит наши меры реагирования, является важным шагом в построении такой сети", — заявила еврокомиссар по внутренним дела Илва Йоханссон.