Концерт Ширана - через год, а цены на жилье уже сейчас значительно выросли

Есть и другие варианты, например, в частном секторе. За комнату с одной кроватью рядом с вокзалом придется заплатить 292 евро, апартаменты с двумя спальными местами в Старом городе стоят 1280 евро, одна комната с двуспальной кроватью стоит 452 евро. Апартаменты на аллее Лайсвес стоят 677 евро, квартира на проспекте Шяурес обойдется в 252 евро, на 10 евро дороже будет стоить ночлег в Ромайняй.

На платформе booking.com в эти дни ночевка для двоих в Каунасе предлагается по завышенным ценам. Пишут также, что свободные номера есть всего в трех гостиницах: Ibis Kaunas centre, Ibis styles Kaunas centre и Amberton cozy hotel Kaunas. Цены в них составляют соответственно 712, 681 и 745 евро. Похоже, номера в других гостиницах оптом уже забронировали агентства.

Каунасский предприниматель Зигмантас Даргявичюс, которому принадлежат 5 гостиниц, сказал, что разными трюками пользуются небольшие игроки, а высокие цены потом снижают. Для бизнеса выгоднее принимать гостей по любым ценам, даже низким, это все равно выгоднее, чем держать гостиницы пустыми.

"Этим ценам не надо верить, тут немало хитростей и трюков", – сказал Даргявичюс.

"Такие цены иногда значат, что в гостинице нет свободных мест, ее бронировали заранее, или осталось всего несколько номеров", – заметил он.

Иногда так бывает и из-за особенностей действия системы booking.com, которая не показывает, что все номера заняты, вместо этого указывается очень высокая цена на якобы последний номер.

Даргявичюс сказал, что цены во время мероприятий нередко повышают представители малого бизнеса. Когда выясняется, что никто не хочет бронировать их жилье по 1000 евро, они снижают цены перед мероприятием. Ведь выгоднее взять постояльца, например, за 200 евро, а не оставлять квартиру пустой. Если такой предприниматель не успеет вовремя снизить цену, то может остаться ни с чем.

Такое, по словам Даргявичюса, было во время матчей четвертьфинала Евролиги. Тогда гостиницы и представители частного бизнеса подняли цены, а в дни состязаний в гостиницах номера пустовали.