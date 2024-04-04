Компанию удивило требование ESO заплатить за половину трансформатора: оператор уверяет, что все законно

 
Лукас Микнявичюс
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Karolina Pansevič

Предприниматель хотел подключить к электричеству новую компанию и узнал, что ему придется заплатить за половину трансформатора. Мужчина убежден, что эти инвестиции должны оплачивать не клиенты, а компания Energijos skirstymo operatorius (ESO), однако представители ESO уверяют, что все законно.

Компания Detalita работает на ул. Лентварё, занимается продажей запчастей для автомобилей. Компания решила реновировать склад и в одной из его частей устроить автосервис. Чтобы открыть автосервис, было решено учредить новую компанию.

Глава компании Detalitа Гитаутас Мацкявичюс сказал Delfi, что они решили не только учредить новую компанию, но и установить в автосервисе отдельный счетчик.

Во дворе компании Detalitа стоит подстанция, от которой до будущего автосервиса 8 м, поэтому компания не думала, что ее ждут большие расходы.

"Мы обратились в компанию ESO и получили ответ, что мы должны заплатить налог за расширение мощностей в размере 50% расходов - это 3400 евро. Они утверждают, что в подстанции, в которой может поместиться трансформатор мощностью в 1 МВт, стоит трансформатор на 64 кВт, нам надо оплатить половину суммы за его замену. В сельской местности трансформаторы такой мощности вешают на столбы", – возмущался Мацкявичюс.

Он убежден, что компания ESO должна сама инвестировать в замену трансформатора, ведь ей принадлежит и сама подстанция.

"Я считаю, что монополисты без зазрения совести обдирают людей и безответственно лгут. Я думал, что ESO - государственная компания, инвестирующая в расширение сетей и реновации. А выяснилось, что основная ее цель - прибыль акционеров и дивиденды", – сказал глава Detalitа.

Пресс-секретарь ESO Раса Юодейкене сказала Delfi, что в вышеупомянутой подстанции установлены трансформаторы и другое оборудование, необходимое для удовлетворения нужд клиентов. Согласно законам, в случае реконструкции, половину ее стоимости должны оплатить клиенты.

"Согласно закону об энергетике, клиент должен оплатить 50% расходов на реконструкцию. Вторую часть оплачивает ESO", – сказала Юодейкене.

Она отметила, что если бы Detalita делилась имеющимися мощностями с новой компанией, то не было бы дополнительной нагрузки на сеть и не потребовалась бы реконструкция.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии