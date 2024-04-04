Компанию удивило требование ESO заплатить за половину трансформатора: оператор уверяет, что все законно

Компания Detalita работает на ул. Лентварё, занимается продажей запчастей для автомобилей. Компания решила реновировать склад и в одной из его частей устроить автосервис. Чтобы открыть автосервис, было решено учредить новую компанию.
Глава компании Detalitа Гитаутас Мацкявичюс сказал Delfi, что они решили не только учредить новую компанию, но и установить в автосервисе отдельный счетчик.
Во дворе компании Detalitа стоит подстанция, от которой до будущего автосервиса 8 м, поэтому компания не думала, что ее ждут большие расходы.
"Мы обратились в компанию ESO и получили ответ, что мы должны заплатить налог за расширение мощностей в размере 50% расходов - это 3400 евро. Они утверждают, что в подстанции, в которой может поместиться трансформатор мощностью в 1 МВт, стоит трансформатор на 64 кВт, нам надо оплатить половину суммы за его замену. В сельской местности трансформаторы такой мощности вешают на столбы", – возмущался Мацкявичюс.
Он убежден, что компания ESO должна сама инвестировать в замену трансформатора, ведь ей принадлежит и сама подстанция.
"Я считаю, что монополисты без зазрения совести обдирают людей и безответственно лгут. Я думал, что ESO - государственная компания, инвестирующая в расширение сетей и реновации. А выяснилось, что основная ее цель - прибыль акционеров и дивиденды", – сказал глава Detalitа.
Пресс-секретарь ESO Раса Юодейкене сказала Delfi, что в вышеупомянутой подстанции установлены трансформаторы и другое оборудование, необходимое для удовлетворения нужд клиентов. Согласно законам, в случае реконструкции, половину ее стоимости должны оплатить клиенты.
"Согласно закону об энергетике, клиент должен оплатить 50% расходов на реконструкцию. Вторую часть оплачивает ESO", – сказала Юодейкене.
Она отметила, что если бы Detalita делилась имеющимися мощностями с новой компанией, то не было бы дополнительной нагрузки на сеть и не потребовалась бы реконструкция.