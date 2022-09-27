Компания "Вильнюсский общественный транспорт": постараемся увеличить зарплаты водителей

Несмотря на то, что после первых дискуссий в 2021 г. ситуация в компании изменилась, часть требований профсоюзов была удовлетворена, профсоюзы выступают с теми же требованиями. Весной зарплаты были увеличены на 10%, упразднили высчитывание убытков из зарплаты водителей, если они были нанесены по неосторожности, с учетом пожеланий водителей корректируют графики работы, установлено время отдыха и обеда - не меньше 45 минут.

Компания инициировала две встречи с профсоюзами для обсуждения насущных вопросов в связи с обеспечением минимальных услуг во время забастовки.



"Компания не раз высказывала свою позицию в вопросе коллективного соглашения – оно необходимо, и стороны должны договориться и найти компромисс с учетом возможностей компании, финансового положения и ситуации на рынке. В последние полгода компания понесла большие убытки из-за роста цен на электричество и горючее, нехватки водителей. С учетом имеющихся и будущих рисков, еще в начале лета были предприняты действия по установке новых расценок, которые позволят компенсировать убытки и повысить зарплаты водителям. Как и сообщалось, в октябре компания представит горсовету новые расценки", – сказала представитель "Вильнюсского общественного транспорта" Гедре Буйвидайте.

Если горсовет одобрит предложение, то требования профсоюзов выполнят сразу же. Компания отмечает, что профсоюз об этом информировали уже летом, но это не останавливает связанные с забастовкой планы.



Сейчас стороны участвуют в процессе медиации. Компания надеется, что на заседании 27 сентября удастся комплексно решить разногласия с профсоюзами. Переговоры начнутся с коллективного договора.

Недавно планируемую забастовку прокомментировал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс. Он также акцентировал, что часть требований профсоюзов уже выполнена, а некоторые выполнить не удастся.

Мэр призывал стороны сесть за стол переговоров. Он отметил, что забастовка стала бы серьезным вызовом для Вильнюса.



Напомним, что профсоюз "Вильнюсского общественного транспорта" намерен начать бессрочную забастовку 3 октября. Он требует подписать коллективный договор с пунктом о повышении зарплат водителей на 10%, установки 5-дневной рабочей недели и выделении времени для обеда.

Во время забастовки на каждом маршруте обеспечат всего 50% услуг общественного транспорта. В забастовке планирует участвовать 1000 работников компании.