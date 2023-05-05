Компания Vilniaus paukštynas планирует экспорт продукции в Канаду и Южную Корею

"Поставки в эти страны мы планируем начать в этом году", – сказал он.

Сейчас Vilniaus paukštynas экспортирует свою продукцию в 40 стран.

"В списке не только европейские страны - Финляндия, Швеция, Дания и Великобритания, но и более удаленные: Япония, Гонконг. В прошлом году мы открыли еще один рынок – замороженную курятину везем в Исландию", – сказал Спринджюнас.

4 мая на конференции Литовской конфедерации промышленников Vilniaus paukštynas получил награду "Экспортера года".

По словам Спринджюнаса, компания не первый год сохраняет баланс распространения товаров на внутреннем и внешних рынках - 50/50.

"Мы расширили круг клиентов в Скандинавии, в Гонконг поставляем новый товар – продукты из курятины NordiChicken.

Мы укрепили партнерство с сетью KFC – раньше поставляли продукцию ресторанам этой сети в странах Балтии. а с прошлого года и в финские", – рассказал Спринджюнас.