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Один из крупнейших производителей корпусной мебели в Литве компания Vilniaus baldai с февраля отправляет часть работников в простой. По словам представителя компании, это временное решение, поскольку в начале года число заказов сокращается.
Компания Vilniaus baldai отправляет часть своих работников в простой
© Organizacijos nuotr.

Представитель Vilniaus baldai Мигле Банявичюте сказала, что компания планирует работу по сезонам. По ее словам, в феврале часть работников отправят в простой.

"В первые месяцы года исторически всегда бывает меньше заказов, объемы производства снижаются, потом восстанавливаются и растут. В январе нет работников в простое. Сейчас мы составляем график на февраль. В простой в феврале отправим меньше 1/5 работников", – сказала Банявичюте.

Она заверила, что это временное решение.

В 2021-2022 финансовом году консолидированный доход Vilniaus baldai составил 101 млн. евро –

Основной заказчик Vilniaus baldai – шведская компания IKEA.

Mediena
Mediena
© DELFI / Kiril Čachovskij

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