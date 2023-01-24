Компания Vilniaus baldai отправляет часть своих работников в простой

Представитель Vilniaus baldai Мигле Банявичюте сказала, что компания планирует работу по сезонам. По ее словам, в феврале часть работников отправят в простой.
"В первые месяцы года исторически всегда бывает меньше заказов, объемы производства снижаются, потом восстанавливаются и растут. В январе нет работников в простое. Сейчас мы составляем график на февраль. В простой в феврале отправим меньше 1/5 работников", – сказала Банявичюте.
Она заверила, что это временное решение.
В 2021-2022 финансовом году консолидированный доход Vilniaus baldai составил 101 млн. евро –
Основной заказчик Vilniaus baldai – шведская компания IKEA.
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