Компания Viada LT электрифицирует почти половину своих заправок

Проект планируется реализовать в ближайшие 2-3 года, но точную сумму инвестиций глава компании не раскрывает, поскольку в случае с каждой АЗС, по его словам, она может существенно отличаться.

"У нас есть довольно агрессивный план по развитию сети зарядок для легких электромобилей, который мы активно начнем в этом году. Мы определили места, оборудование и т. д.", - рассказал vz.lt руководитель Viada LT Линас Витаутас Карлавичюс.

Глава компании говорит, что первые зарядочные станции на заправках Viada LT появятся в этом году.