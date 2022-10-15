Компания "Утенский трикотаж" в Украине успешно продолжает свою деятельность: наибольшие проблемы – в Литве

Война не помешала работе

Каждый день на час-два, когда звучит сирена, все рабочие спешат в укрытия. Компания по производству трикотажных изделий "Мрия" работает в Украине почти 50 лет. Еще в 1973 году было обустроено убежище, которым сегодня пользуются не только сотрудники предприятия, но и жители.

"К счастью, это западная часть Украины, там нет боевых действий, только сирены тревоги. Люди к этому уже привыкли и работают в обычном режиме. Последние несколько недель было спокойнее, может быть, всего два раза пришлось прятаться за неделю, но воздушная тревога снова стала учащаться, по одной в день. Неважно, на работе вы, в аптеке, больнице или банке, если раздается сигнал воздушной тревоги, все должны бежать в убежище", — говорит Н. Каучикене.

По ее словам, количество сотрудников в компании не изменилось, почти никто из сотрудников не покинул страну с начала войны.

AB „Utenos trikotažas“ gamykla © DELFI / Julius Kalinskas

"Было несколько ребят, которых призвали. Нашим рабочим за 60 лет, на них призыв не действует, так они и работают. А среди женщин даже появилась еще пара швей, потому что многие приехали с Восточной Украины. Даже некоторые предприятия переезжают оттуда в Западный регион. На нашем предприятии недостатка в сотрудниках не ощущается, но в других производственных компаниях, где мужчин нужно больше, ситуация иная", — отмечает собеседница.

По словам руководителя, работающие украинцы и сама руководитель "Мрии" Татьяна Рощина всегда в приподнятом настроении. "Я горжусь силой духа украинцев. Когда я звоню, кажется, что у нас идет война, а не там. Они всегда в приподнятом настроении, потому что верят, что победят. Когда я общаюсь с ними, я заряжаюсь позитивом и положительной энергией. Когда тяжело, я звоню Татьяне и начинаю думать, что все будет хорошо", — улыбается руководитель "Утенского трикотажа".

"16 детей или мужей наших сотрудниц сейчас на фронте, им действительно нелегко, но они принимают все очень героически и мужественно. С начала войны я не слышала ни одной жалобы или недовольства", — добавляет она.

В логистике препятствий нет

Как она уверяет, в отличие от других компаний, работающих в Украине, "Утенский трикотаж" не уменьшил заказов для предприятия: "Мы всегда посылали заказы для того, чтобы иметь возможность платить зарплату сотрудникам. Они очень ценят труд, потому что это их источник дохода".

© Bendrovės nuotr.

Швейное предприятие "Мрия" производит большую часть своей продукции для товарного знака "Утенский трикотаж", поэтому изделия в основном отправляются в Литву, где продаются в магазинах фирмы Utenos trikotažas. Руководитель уверяет, что проблем с транспортировкой товаров и сырья нет. Сырье поставляется компании из Литвы.

"Все хорошо организовано, вначале были только очереди на таможне. Компания находится в хорошем стратегическом месте – рядом несколько таможенных постов, поэтому, кажется, транспорт задерживался всего на один день. Водители — украинцы старше 60 лет, поэтому проблем у нас нет", — говорит Н. Каучикене.

Цены на электричество и газ выросли в 10 раз

Моя собеседница говорит, что у "Утенского трикотажа" больше проблем в Литве, чем в Украине. "Непосредственных проблем у нашей компании больше в Литве. Цены на электроэнергию в Украине выросли на 50%, по сравнению с затратами это не много, мы их покрываем. А в Литве цены на электроэнергию выросли в 10 раз. Для нас это намного сложнее, чем для них. Они не покупают материалы, мы все поставляем. Кроме морального давления, что в стране война, большой разницы нет: шьют как раньше, зарплату получают вовремя", — отмечает руководитель.

Она упоминает, что до войны планировалось расширение компании, но пришлось это отложить. "Пока мы не планируем расширение, потому что, во-первых, в стране все еще идет война, и еще одним фактором, останавливающим развитие, являются безумно высокие затраты у нас в Литве. После войны мы будем планировать расширение. У нас достаточно места, мы хотим увеличить мощности", — говорит собеседница.

AB „Utenos trikotažas“ gamykla © DELFI / Julius Kalinskas

Ситуация в Утене совсем другая. "Мы живем тяжело", — вздыхает Н. Каучикене. На заводе не только цены за электричество, но и за газ выросли в 10 раз.

"Газ мы используем в производственном процессе. Ежемесячно наши счета росли на сотни тысяч евро. Заказы на этот год у нас еще есть, мы экономим. Однако мы не ожидаем роста заказов, так как приближается холодная зима", — говорит она.

Работа в убыток

Предприятие может быть вынуждено отказаться от некоторых сотрудников или уже отказалось, но руководитель уверяет, что массовых увольнений пока нет. На данный момент "Утенский трикотаж" работает в убыток, так как всю прибыль «съели» энергетические затраты. Как долго это продлится, трудно сказать. Руководитель разочарована отсутствием помощи со стороны правительства. "Жалко, что правительство нам совсем не помогает, как мы ни старались, не попадаем ни в какие программы.

Энергозатраты тоже никто не компенсирует. Хотим инвестировать в солнечную энергетику, еще ждем, когда будет объявлен конкурс. Биотопливо и все другие средства нам не подходят, оно неприменимо в производственных процессах, потому что по нашим мощностям нам пришлось бы построить огромную электростанцию на биотопливе, а это нереально.

Хуже всего то, что все меры запланированы на будущее, а мы платим по счетам сейчас. Проект налоговой отсрочки до сих пор где-то "висит". Кроме того, мы не претендуем на льготные кредиты для пострадавших от войны. Скорой помощи нет — предприятия должны как-то выживать сами", — отмечает Н. Каучикене.

"Такое мнение, что бизнес накопил резервы и ему есть на что жить. Это не так, у предприятий легкой промышленности его точно нет. Сейчас очень трудное время. Будем стараться как-то выжить", — вздыхает она.

Пересмотр цен

"Утенский трикотаж" пересматривает и ценообразование на свои товары, но возрастает риск потери конкурентоспособности. "Мы не можем переносить эти огромные цены на наших конечных покупателей и заказчиков. Другие страны поддерживают бизнес и промышленность. Энергетические затраты наших крупнейших конкурентов — португальцев, поляков, испанцев — не такие высокие, и они получают государственную поддержку. Если мы выскочим и будем дороже, мы станем неконкурентоспособными. Это самое страшное и самая большая угроза", — подчеркивает собеседница.

Большую часть сырья компания закупает в Европе. Его цена также значительно возросла, но если бы это было единственной проблемой, фабрика легко выжила бы. Наибольшую часть затрат компании составляет цена на газ, на втором месте – электроэнергия.