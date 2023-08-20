Компания, устанавливающая солнечные батареи, получила большой штраф

"Elektra man называла клиентам неверные сроки установки систем, а потом расторгла с ними договор, нарушив тем самым закон ЛР о запрете на нечестную коммерческую деятельность. За это компания получила штраф в размере 61 959 евро", – сообщает служба.

Служба получила жалобу клиента Elektra man и провела расследование. Несмотря на то, что клиент потом своя заявление отозвал, расследование было продолжено, поскольку выяснилось, что пострадали 82 потребителя.

Elektra man намеревалась развивать проект парка солнечных электростанций в Ширвинтском районе. На специальной платформе 31 мая 2022 года она сообщила о завершении строительства и передаче объекта клиентам. Согласно предварительным договорам о купле-продаже, компания должна была в мае 2022 года передать во владение покупателей право на солнечную электростанцию мощностью 4 кВт. Компания дважды откладывала срок завершения работ (всего на 10 месяцев), а 1 сентября 2022 г. расторгла договоры из-за роста расходов на проект", – пояснила служба.