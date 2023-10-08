Компания Telia на неделю включает бесплатную связь с Израилем

"Мы выражаем жителям Израиля соболезнования и выражаем им нашу поддержку. Мы включаем бесплатную связь для всех наших клиентов, которые хотят связаться со своими близкими в Израиле и Палестине и для граждан Литвы, находящихся в этих странах. Минимум неделю звонки из Литвы в Израиль и из Израиля в Литву будут бесплатными", - сказал представитель Telia Даниэль Карпович.