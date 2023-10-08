Компания Telia на неделю включает бесплатную связь с Израилем

 
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ФОТО: Shutterstock

После неожиданного нападения на Израиль террористов ХАМАС, клиенты компании Telia неделю смогут бесплатно звонить и посылать смс-сообщения в Израиль и Палестину. Нулевой тариф с Израилем вступает в силу с 00:00 7 октября до 23:59 ч. 13 октября.

"Мы выражаем жителям Израиля соболезнования и выражаем им нашу поддержку. Мы включаем бесплатную связь для всех наших клиентов, которые хотят связаться со своими близкими в Израиле и Палестине и для граждан Литвы, находящихся в этих странах. Минимум неделю звонки из Литвы в Израиль и из Израиля в Литву будут бесплатными", - сказал представитель Telia Даниэль Карпович.

Бесплатными звонками могут пользоваться как регистрированные клиенты Telia, так и пользователи карт Ežys и Ekstra.

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