На сайтах компании Samsung в Литве нет буквы Z в названии этих моделей.
Официально компания пока не объяснила причину исчезновения буквы Z из названия телефонов в странах Балтии, сообщает BBC Russian.
Однако в Великобритании одна из моделей еще носит название Galaxy Z Fold3.
Журналисты Delfi проверили сайт Samsung, на нем действительно не осталось этой буквы в названиях Galaxy Fold3 и Galaxy Flip3. Складные телефоны серии Z компания Samsung представила в 2020 г.
Ранее эти модели в названии содержали букву Z. Delfi обратился за комментарием в компанию, но пока его не получил.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Эксперт по обороне: Россия хочет не вести переговоры, а обмануть страны, которые только этого и ждут
Россия может воспользоваться переговорами о перемирии...
Роман Цимбалюк: Зеленский не строит культ личности, а из Путина посредством пресс-конференций делают дуче или Гитлера
"При всей тяжести положении, особенно в некоторых...
Официально: маски в Литве перестанут быть обязательными, сокращается срок изоляции больных
С 4 апреля в большей части закрытых помещений можно...
Война в Украине. Обстрелы жилых районов продолжаются, массового отвода войск не наблюдается
Война в Украине продолжается больше месяца. Россия...
В утвержденном правительством Литвы списке враждебных государств – Россия, Беларусь, Крым
Правительство Литвы утвердило список враждебных...