aA
В Литве, Латвии и Эстонии компания Samsung убрала букву Z из названий моделей телефонов Galaxy Z Fold3 5G и Galaxy Z Flip 3 5G. Буква Z в России стала символом вторжения России в Украину. В Литве парламент рассматривает возможность введения запрета на публичное использование этого символа.
Samsung telefonų modelių pavadinimuose neliko Z raidės.
Samsung telefonų modelių pavadinimuose neliko Z raidės.

На сайтах компании Samsung в Литве нет буквы Z в названии этих моделей.

Официально компания пока не объяснила причину исчезновения буквы Z из названия телефонов в странах Балтии, сообщает BBC Russian.

Samsung telefonų modelių pavadinimuose neliko Z raidės.
Samsung telefonų modelių pavadinimuose neliko Z raidės.
Статьи по теме:
Парламент Литвы в первом чтении одобрил запрет на использование георгиевской ленты, а также символов Z и V
В двух землях ФРГ признали правонарушением использование знака Z

Однако в Великобритании одна из моделей еще носит название Galaxy Z Fold3.

Журналисты Delfi проверили сайт Samsung, на нем действительно не осталось этой буквы в названиях Galaxy Fold3 и Galaxy Flip3. Складные телефоны серии Z компания Samsung представила в 2020 г.

Samsung telefonų modelių pavadinimuose neliko Z raidės.
Samsung telefonų modelių pavadinimuose neliko Z raidės.

Ранее эти модели в названии содержали букву Z. Delfi обратился за комментарием в компанию, но пока его не получил.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В парламенте будет представлен проект приравнивания георгиевской ленты и символа Z нацистским и коммунистическим символам (19)

Депутат Моника Ошмянскене 24 марта намерена представить...

TOP новостей

Tomas Jermalavičius V. Putinas

Эксперт по обороне: Россия хочет не вести переговоры, а обмануть страны, которые только этого и ждут

Россия может воспользоваться переговорами о перемирии...

Protestas Miunchene, Vokietijoje, imago-images.de nuotr. V. Zelenskis

Роман Цимбалюк: Зеленский не строит культ личности, а из Путина посредством пресс-конференций делают дуче или Гитлера

"При всей тяжести положении, особенно в некоторых...

Официально: маски в Литве перестанут быть обязательными, сокращается срок изоляции больных

С 4 апреля в большей части закрытых помещений можно...

Война в Украине. Обстрелы жилых районов продолжаются, массового отвода войск не наблюдается

Война в Украине продолжается больше месяца. Россия...

В утвержденном правительством Литвы списке враждебных государств – Россия, Беларусь, Крым

Правительство Литвы утвердило список враждебных...