На сайтах компании Samsung в Литве нет буквы Z в названии этих моделей.

Официально компания пока не объяснила причину исчезновения буквы Z из названия телефонов в странах Балтии, сообщает BBC Russian.

Samsung telefonų modelių pavadinimuose neliko Z raidės.

Однако в Великобритании одна из моделей еще носит название Galaxy Z Fold3.

Журналисты Delfi проверили сайт Samsung, на нем действительно не осталось этой буквы в названиях Galaxy Fold3 и Galaxy Flip3. Складные телефоны серии Z компания Samsung представила в 2020 г.

Samsung telefonų modelių pavadinimuose neliko Z raidės.

Ранее эти модели в названии содержали букву Z. Delfi обратился за комментарием в компанию, но пока его не получил.