26 июня 2023 г. 17:05

Компания Rimi Lietuva назвала стоимость одноразовых пакетов с 1 июля

 
ru.DELFI.lt
Plastikiniai maišeliai
Plastikiniai maišeliai
ФОТО: Shutterstock

С 1 июля 2023 года в Литве нельзя раздавать бесплатно пластиковые пакеты. Компания, которой принадлежат магазины сети Rimi, решила, что будет продавать эти пакеты по 1 евроценту.

"Устойчивость и охрана окружающей среды – стратегическое направление деятельности Rimi. Поэтому в этой сфере мы постоянно просвещаем наших клиентов, побуждаем их к переменам. Мы уже много лет предлагаем нашим клиентам многоразовые легкие пакеты, сейчас продаем их за полцены", – сказала представитель Rimi Lietuva Эгле Красаускене.

Rimi напоминает, что мясо и рыбу работники магазинов по-прежнему будут фасовать в бесплатные пакеты. Кроме того, сеть предлагает бесплатные бумажные пакеты для хлебобулочных изделий.

Delfi напоминает, что по 1 евроценту пакеты будут продавать также магазины сетей Maxima, Lidl и Iki. E.

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