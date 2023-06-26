Компания Rimi Lietuva назвала стоимость одноразовых пакетов с 1 июля

"Устойчивость и охрана окружающей среды – стратегическое направление деятельности Rimi. Поэтому в этой сфере мы постоянно просвещаем наших клиентов, побуждаем их к переменам. Мы уже много лет предлагаем нашим клиентам многоразовые легкие пакеты, сейчас продаем их за полцены", – сказала представитель Rimi Lietuva Эгле Красаускене.