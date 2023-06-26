Компания Rimi Lietuva назвала стоимость одноразовых пакетов с 1 июля

"Устойчивость и охрана окружающей среды – стратегическое направление деятельности Rimi. Поэтому в этой сфере мы постоянно просвещаем наших клиентов, побуждаем их к переменам. Мы уже много лет предлагаем нашим клиентам многоразовые легкие пакеты, сейчас продаем их за полцены", – сказала представитель Rimi Lietuva Эгле Красаускене.
Rimi напоминает, что мясо и рыбу работники магазинов по-прежнему будут фасовать в бесплатные пакеты. Кроме того, сеть предлагает бесплатные бумажные пакеты для хлебобулочных изделий.
Delfi напоминает, что по 1 евроценту пакеты будут продавать также магазины сетей Maxima, Lidl и Iki. E.