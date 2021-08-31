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Электронный магазин Barbora меняет политику зарплат для новичков во время испытательного срока. Новые работники будут получать столько же сколько и те, кто уже работает в компании – базовая зарплата будет одинаковой с первого дня. Принять такое решение компанию заставила сложившаяся на рынке ситуация и расширение сферы деятельности.
Компания примет 200 работников и предложит им такую же зарплату, как у остального персонала: до 1300 евро "на руки"
© Organizatorių nuotr.

Компания ищет 200 курьеров и сборщиков товаров, поскольку готовится к еще одному "жаркому" сезону и увеличивает численность членов команды.

"Мы больше не делим работников на новичков и тех, у кого есть опыт. Мы оцениваем вклад каждого работника, хотим создать единые условия для всех. Наших работников мы оцениваем по достигнутым результатам, а не по стажу. У нас есть все необходимое и программа обучения для новичков, которая помогает добиться эффективности до окончания испытательного срока", – сказала представитель компании Агне Савицкене.

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Курьеры в компании зарабатывают 900-1300 евро "на руки", а сборщики товаров – 700-900 евро. Савицкене отметила, что ориентированные на результат работники получают максимальную зарплату.

Кроме того, компания предлагает своим курьерам и сборщикам товаров бесплатное питание, скидки своих партнеров, денежные премии, бесплатные консультации у кинезитерапевта и зарядку, бесплатную медкомиссию, дополнительные скидки партнеров при организации поездок и др.

Компания интенсивно готовится к приближающемуся осенне-зимнему периоду. Прогнозируют рост числа заказов.

Как и другие сферы бизнеса, эта сфера сталкивается с нехваткой мотивированных работников.

"Как и другой бизнес, мы видим сложную ситуацию на рынке труда. Чтобы привлечь работников, бизнес должен много внимания уделять укреплению рабочей культуры, совершенствованию политики занятости и поиску дополнительных бонусов для работников. Пандемия еще раз показала, что безработные, которые долго получают пособия, неохотно возвращаются на рынок труда. Кроме того, у людей сформировались новые ожидания, связанные с рабочим местом. Работники хотят, чтобы работодатели проявляли больше гибкости, учитывали их потребности. Бизнес должен приспосабливаться к новым условиям", – сказала Савицкене.

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