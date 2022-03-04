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Компания LTG Cargo Ukraine, являющаяся дочерним предприятием литовской компании грузоперевозок LTG Cargo из группы группы литовских железных дорог Lietuvos gelezinkeliai, временно приостанавливает свою деятельность в Украине из-за вторжения российских военных.
Компания ЛЖД временно оставила деятельность в Украине
© DELFI / Kiril Čachovskij

Компания уже проинформировала об этом своих партнеров, клиентов и сотрудников — работавшие там граждане Литвы вернулись в Литву еще до начала войны, сообщила ЛЖД.

"Деятельность становится невозможной, поэтому с 1 марта приостановлены все договоренности. Мы будем стремиться возобновить работу, как только это будет безопасно для наших сотрудников", — сказал Саулюс Стасюнас, генеральный директор LTG Cargo Ukraine.

Компания LTG Cargo была основана в Украине в январе 2021 года. Она предлагала аренду подвижного состава, экспедиторские и другие грузовые услуги, а в перспективе компания намеревалась стать международным грузовым перевозчиком в Украине с годовым грузооборотом около 300 млн тонн - в шесть раз больше, чем в Литве.

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