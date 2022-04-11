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Государственная компания "Литовские железные дороги" (ЛЖД) закрывает представительства в Беларуси и России. Такое решение подтвердило правление ЛЖД.
Компания "Литовские железные дороги" закрывает представительства в России и Беларуси
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Представительства в Беларуси и России предназначались для сотрудничества и поиска новых связей с партнерами по бизнесу в этих странах, однако никаких возможностей для таких связей не осталось. Таким образом, закрытие представительства - это необходимый шаг", - сказал для пресс-релиза временный руководитель ЛЖД Эгидиюс Лазаускас.

Представительства ЛЖД в России и Беларуси были учреждены примерно десять лет назад. Их ликвидация может занять от 3 до 6 месяцев, в зависимости от процедур и сроков этих стран.

В марте предприятие железнодорожных грузоперевозок LTG Cargo группы ЛЖД запретило использование всех вагонов компании при перевозке грузов как в Беларусь и Россию, так и в другие государства транзитом через эти страны. Клиентам, которые перевозят грузы частными вагонами, LTG Cargo рекомендует взвесить риски.

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