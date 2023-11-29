Компания "Литовские железные дороги" на прошлой неделе отклонила 58 заявок на перевозку грузов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij

Компания-грузоперевозчик группы Lietuvos geležinkeliai (Литовские железные дороги – ЛЖД) LTG Cargo сообщает о 58 отклоненных заявках на транспортировку вагонов.

Сообщается, что 20-26 ноября LTG Cargo отклонила заявки на транспортировку 25 вагонов с металлом, 10 вагонов со строительными грузами, 8 вагонов с грузами в контейнерах, 7 вагонов с древесиной, 3 вагона с легковыми автомобилями и 5 вагонов с другими грузами.

По данным компании, на прошлой неделе LTG Cargo также получила 283 заявки на перевозку грузов между Литвой и зарубежными странами. После оценки заявок на предмет их соответствия применяемым компанией принципам санкционного контроля и риска нулевой толерантности было одобрено 224 заявки на перевозку грузов.

Тем не менее, 16 заявок были отклонены, а решение еще по 43 заявкам будет принято после тщательной проверки данных, предоставленных клиентами. Среди отклоненных заявок на перевозку грузов 3 были связаны с экспортом или импортом из/в Беларусь, сообщается в пресс-релизе.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии