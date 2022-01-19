Официальное письмо белорусской компании было направлено 17 января, а 18 января ей также сообщили, что заявки на перевозку грузов по долгосрочному договору, заключенному в 2018 году, с 1 февраля не будут согласовываться.

ЛЖД уже отказала в утверждении заявок "Беларуськалия" на перевозку удобрений, поданных на следующий месяц.

"В случае поступления новых заявок от существующих или потенциальных клиентов на перевозку белорусских удобрений железнодорожная грузовая компания LTG Cargo будет консультироваться с государственными учреждениями, в том числе с Координационной комиссией по охране объектов, важных для обеспечения национальной безопасности", - сказал генеральный директор ЛЖД Эгидиюс Лазаускас.

Как говорится в сообщении, анализ правовой среды и мирового рынка удобрений, проведенный ЛЖД, показывает, что необходимы дальнейшие шаги для создания надежного правового пути, который поможет полностью остановить транзит удобрений через Литву.

К LTG Cargo по-прежнему могут обращаться другие компании, не включенные в санкционные списки, поэтому у компании должны быть юридические аргументы для отказа в перевозке такого груза. Кроме того, по вопросу перевозки белорусских удобрений через Литву могут обращаться и другие перевозчики.

ЛЖД представила "Беларуськалию" как копию постановления правительства, так и заключение правительственной комиссии по национальной безопасности.

12 января правительство подтвердило заключение комиссии, принятое в декабре, о том, что соглашение между ЛЖД и "Беларуськалием" не отвечает интересам национальной безопасности и должно быть расторгнуто.

В прошлом году, 8 декабря, вступили в силу санкции США в отношении "Беларуськалия", одного из крупнейших в мире производителей и экспортеров калийных удобрений, но транзит удобрений через Литву продолжался. С 1 апреля вступят в силу объявленные в начале декабря прошлого года санкции США и в отношении экспортера продукции "Беларуськалия" – "Белорусской калийной компании" (БКК).