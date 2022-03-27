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Компания Lidl, в которой во всей Литве работает больше 2500 человек, продолжает расширение и набирает команды для своих новых магазинов в Вильнюсе. О уровню средней зарплаты эта компания лидирует среди других сетей розничной торговли. Компания создаст в новых магазинах почти 100 рабочих мест.
Компания Lidl не находит работников для своих новых магазинов
© Organizacijos nuotr.

Новый магазин этой сети открывается в Салининкай, ищут 30 работников. 20 рабочих мест предлагают в магазине в Неменчине.

По словам представителя Lidl Сандры Савицкене, компания следит за интеграцией новых работников. Например, процесс интеграции новичков длится месяц, в это время работники знакомятся с обязанностями и учатся уверенно выполнять поставленные перед ними задачи. Новому работнику помогает его непосредственный руководитель, который отвечает за гармоничную адаптацию нового члена команды. Более быстрой интеграции помогают и двое коллег – товарищ и учитель.

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На работу сеть приглашает о беженцев из Украины. По словам Савицкене, несмотря на языковой барьер, эти люди станут полноправными членами коллектива, а их рабочие места и условия работы ничем не будут отличаться от местных, занимающих те же позиции. Торговая сеть предлагает работу в 50 магазинах по всей Литве и в центре логистики в Каунасе, а также в вильнюсском центральном офисе.

Всем работникам сеть предлагает конкурентную зарплату и финансовую стабильность.

По данным "Содры", в феврале 2022 года средняя зарплата "на бумаге" в компании Lidl Lietuva составляла 2184,41 евро.

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