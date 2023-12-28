Компания Lidl Lietuva продает четыре магазина

 
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Lidl
Lidl
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Торговая сеть Lidl ищет покупателя четырех магазинов, сообщает компания-посредник Newsec. Сообщается, что продаются магазины, которые сейчас строят.

В пресс-релизе сказано, что в этих магазинах все равно будут работать магазины сети Lidl, т.е. Lidl будет арендовать помещения.

"Объекты, строительство которых планируют завершить в 2024 году, будут проданы с договорами об аренде", – сказано в пресс-релизе Newsec.

Также стало известно, что эти четыре магазина, которые начнут работу в 2024 г. - это магазины обычного формата, их площадь 2200-2300 кв. м. По оценке Newsec, надеются не только на интерес местного капитала, но и на зарубежные инвестиции.

"Мы убеждены, что зарубежных инвесторов мотивирует покупка сразу 4 магазинов", – сказала консультант Newsec Моника Недзинскайте.

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