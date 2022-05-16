aA
Компания Kesko Senukai прекратила все бизнес-отношения с Россией уже в самом начале войны, сейчас она останавливает свою деятельность в Беларуси и уходит из числа акционеров торговой сети OMA.
Senukai
Senukai
© Bendrovės nuotr.

Сейчас продается 50% пакет акций в этой компании, которым косвенно управляют литовцы и финны.

Процесс продажи пакета акций OMA планируют завершить в ближайшее время. Сообщается, что все торговые связи с OMA – и продажи и экспорт – были прекращены в апреле.

Kesko Senukai с самого начала войны проявляет солидарность с жителями Украины.

Компания во всех странах Балтии оперативно остановила закупку всех российских и белорусских товаров, активно поставляет помощь жителям Украины через Красный крест и участвует в других инициативах.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Украинец едва сдерживает слезы: в Литве ему попался нечестный продавец, мужчина не знал, как вернуться домой

Украинцы – легкая добыча для нечестных продавцов....

azovstal

Два месяца в бункере. Как украинская семья выживала под обстрелами в мариупольском заводе "Азовсталь"

В конце апреля и начале мая началась эвакуация...

Президент Литвы: если Путину повезет, он может прийти и к нам - речь идет не только о Литве

Президент Литвы Гитанас Науседа в интервью Al Jazeera...

После продления Беларусью безвизового режима политики думают предупредить ездящих туда жителей Литвы

После того как Беларусь до конца года продлила...

Водителей предупреждают: состояние дорог неважное, не хватает асфальта

Обычно весной в Литве начинается сезон ремонта дорог,...