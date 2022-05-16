Сейчас продается 50% пакет акций в этой компании, которым косвенно управляют литовцы и финны.
Процесс продажи пакета акций OMA планируют завершить в ближайшее время. Сообщается, что все торговые связи с OMA – и продажи и экспорт – были прекращены в апреле.
Kesko Senukai с самого начала войны проявляет солидарность с жителями Украины.
Компания во всех странах Балтии оперативно остановила закупку всех российских и белорусских товаров, активно поставляет помощь жителям Украины через Красный крест и участвует в других инициативах.
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