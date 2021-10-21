Компания из Германии Nokera построит завод под Вильнюсом, трудоустроит 300 человек

Глава агентства "Инвестируй в Литве" Элиюс Чивилис сообщил, что переговоры с компанией об инвестициях прошли очень быстро.
"Компания обратилась к нас весной и быстро приняла решение - мы конкурировали с Польшей, Хорватией, но они инвестировали в проект 30 млн евро и планируют создать 300 рабочих мест, из которых половина будет для инженерного персонала с высшим образованием", - сообщил Э. Чивилис.
Он также отметил, что строительство начнется в 2022 году и завершится в 2023 году.
"За несколько лет на заводе площадью 22 тыс. кв. м. начнут работать 300 специалистов по производству, маркетингу и управлению", - добавил Э. Чивилис.
"Инвестируй в Литве" сообщает, что на решение о размещении завода в Вильнюсе повлияли стратегическое место, хорошая инфраструктура, мотивированные высококвалифицированные работники.
Nokera использует древесину в строительстве и так стремится стать лидером в строительном сегменте экологичного жилья.
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