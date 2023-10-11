Компания "Inter RAO Lietuva" подала иск в Стокгольмский арбитраж против операторов стран Балтии

По словам вернувшегося на свой пост в конце сентября главы "Inter RAO Lietuva" Гедрюса Бальчюнаса, иск к сетевым операторам стран Балтии подан с целью взыскания возникших долгов. Их стоимость он не указал.

"Подтверждаю, что "Inter RAO Lietuva" подала иск в Стокгольмский арбитраж против "Litgrid", латвийской "Augstsprieguma tīkls" и эстонской "Elering" по вопросу присуждения задолженности. Никаких претензий к другим лицам в этом случае предъявлено не было", - сказал Бальчюнас.

Глава компании не уточнил содержание иска.

В мае этого года тогдашний администратор по банкротству "Inter RAO Lietuvos" Ауримас Валайтис сообщил BNS, что операторы стран Балтии задолжали компании почти 13 млн евро за просрочку платежа и проценты за услуги по балансировке системы, предоставленные до июня прошлого года.