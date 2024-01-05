Компания Ignitis предупреждает жителей Литвы о пятничном скачке цен на электроэнергию

Руководитель отдела частных клиентов Даля Бражюнайте отмечает, что в самый дорогой час стоимость киловатт-часа достигнет 1,78 евро с НДС.

"Обращаем ваше внимание на то, что в последние дни из-за чрезвычайно холодной погоды, слабой ветрогенерации на ветряных электростанциях и сильного увеличения спроса на электроэнергию из-за мороза цена на электроэнергию на бирже Nord Pool выше обычной. В пятницу электроэнергия на бирже будет высокой весь день, а с 8 до 9 часов утра ее стоимость будет особенно высокой – до 1,78 евро/кВтч с НДС.

Мы рекомендуем клиентам, особенно тем, чей почасовой план привязан к бирже, отказаться от необязательного потребления электроэнергии в самые дорогие часы", – говорит Д. Бражюнайте в пресс-релизе.