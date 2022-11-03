По словам члена правления Ignitis, руководителя отдела бизнес-клиентов и развития Харольда Науседы, биометан будет импортироваться в Литву из Нидерландов по газопроводам через Германию и Польшу.
"Хотя его можно закупать во всем мире, по самым высоким стандартам страны-импортеры и экспортеры должны быть связаны общей газовой сетью (…) В этом случае мы обеспечим всю цепочку поставок между Нидерландами и Литвой", - отмечает в пресс-релизе Х. Науседа.
Сообщается, что первым предприятием, которое купит биометан, будет обслуживающая транспортные парки компания SG dujos.
По сообщениям Ignitis, в настоящее время ведутся переговоры с партнерами и производителями биометана о его бесперебойных поставках в 2023 году.
Биометан извлекают из разлагающихся природных материалов или отходов. Таким образом, в отличие от добычи природного газа, многие создающие парниковый эффект газы не попадают в окружающую среду.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Махинации с номерными знаками авто: из-за невнимательности Regitra перекупщики продают "товар" втридорога
Многие водители хотят установить на свои автомобили...
Политолог: война в Украине разрушает сложившуюся систему безопасности всего мира при жёстком ответе Запада Россия меняет риторику и поведение
В понедельник в Сейме прошла дискуссия “Rethinking Russia”,...
Премьер о конфликте Поцюса и Билотайте: кто в действительности в этой ситуации подвергался моббингу?
Комментируя конфликт, возникший неделю назад между...
Эфир Delfi: кризис мигрантов на восточных границах ЕС — преодолен или все впереди?
В 2021 году восточные границы Европейского союза были...
"Косвенный участник войны:" глава Минобороны Литвы призывает изолировать Иран из-за помощи России в атаках на Украину
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас призывает...