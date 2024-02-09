Компания Ignitis напоминает: электричество будет стоить дороже

Эта часть увеличилась для всех жителей, независимо от того, пользуются они услугами независимого или гарантийного поставщика. Регулируемая часть тарифа подорожала для клиентов всех частных поставщиков без исключения.

Сама компания Ignitis не меняла цену для клиентов, которые выбрали фиксированный тариф.

В ноябре 2023 года ГСРЭ постановила, что с 1 января 2024 г. меняется регулируемая часть тарифа на электричество. Обычно эти часть тарифа пересматривают два раза в год, она меняется с 1 июля и 1 января.

Плата за услугу независимых поставщиков состоит из двух частей – регулируемой государством и части самого поставщика. Сам поставщик фиксированные цены не меняет, но если меняется регулируемая государством часть - конечная стоимость кВт/ч растет.

Из чего состоит цена 1 кВт/ч электроэнергии?

1. Часть независимого поставщика.

2. Регулируемая государством часть.