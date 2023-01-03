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Во вторник после обеда компания Grinda на своей странице в Facebook сообщила, что в среду в Вильнюс возвращается зима. Работники компании готовятся к тому, что выпадет 7 см снега.
Sniego valymo mašina
Sniego valymo mašina
© DELFI / Tomas Vinickas

"Аномальное тепло уходит – на этой неделе погода резко изменится. На смену приятному теплу идет ледяная стужа, в среду, в 18–19 ч., в Вильнюсе пойдет сильный снег. По оценке синоптиков, в среду выпадет 7 см снега", – информирует Grinda.

"Небольшая пауза дала возможность подготовиться к зимним испытаниям: мы привели в порядок технику, пополнили запасы соли на складах", – прибавили представители Grindа.

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Если прогноз не изменится, Grinda выполнит следующие работы:

профилактически будет посыпать дороги ночью – прогнозируют похолодание, поэтому надо позаботиться об участниках движения.

Повторно дороги будут посыпать днем, перед тем как пойдет снег и до того как начнутся вечерние заторы.

Когда пойдет снег, будем реагировать на изменившиеся условия движения. Будем чистить дороги и посыпать их солью.

Условия на дорогах в среду вечером и ночью прогнозируют сложные, Будьте внимательны.

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