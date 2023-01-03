"Аномальное тепло уходит – на этой неделе погода резко изменится. На смену приятному теплу идет ледяная стужа, в среду, в 18–19 ч., в Вильнюсе пойдет сильный снег. По оценке синоптиков, в среду выпадет 7 см снега", – информирует Grinda.
"Небольшая пауза дала возможность подготовиться к зимним испытаниям: мы привели в порядок технику, пополнили запасы соли на складах", – прибавили представители Grindа.
Если прогноз не изменится, Grinda выполнит следующие работы:
профилактически будет посыпать дороги ночью – прогнозируют похолодание, поэтому надо позаботиться об участниках движения.
Повторно дороги будут посыпать днем, перед тем как пойдет снег и до того как начнутся вечерние заторы.
Когда пойдет снег, будем реагировать на изменившиеся условия движения. Будем чистить дороги и посыпать их солью.
Условия на дорогах в среду вечером и ночью прогнозируют сложные, Будьте внимательны.
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