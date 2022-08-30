"С учетом увеличения потока транспорта, как и каждый год, мы приостанавливаем серьезные работы по ремонту улиц, если они могут сказаться на пропускной способности, поэтому в это время мы концентрируемся на ремонте тротуаров и неотложных работах", – пишут представители Grindа.

УЛИЦЫ и ТРОТУАРЫ:



Завершено асфальтирование участка ул. Гележинё Вилко. Сейчас осталось только нанести на новый асфальт разметку. Эти работы проведут ночью, поэтому они не скажутся на движении транспорта;

на ул. Барсукинес и Жальгирё проводят локальные работы по асфальтированию дорог;

на ул. А.Коелавичаус оборудуют перекресток с ул. Ариму. Эти работы минимально влияют на движение;

Проводят ремонт тротуара на ул. Шейминишкю, Т.Шевченкос, Смоленско, М.Добужинскё, Гелю, А.Коелавичаус;

на участке ул. Шевченкос от Швитригайлос до Витянё работы подходят к концу, в скором времени они начнутся на другой стороне (в сторону ул. Биржялё 23-осёс));

прокладывают пешеходные дорожки в Шнипишкес, около Вильнюсского центрального универсального магазина.

ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ:

Реконструируют колодцы дождевой канализации на ул. Антакальнё, Пелесос, Осло, Куро, Гарюну и Родунёс.

ДРУГИЕ РАБОТЫ:

На территории гимназии Сенвагес прокладывают тротуары.

В районе Антакальнис ремонтируют спортплощадку;

После жарких выходных приводят в порядок вильнюсские плажи.