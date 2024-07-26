Компания Gjensidige продает бизнес в странах Балтии

Сообщается, что заключен договор о продаже 100% акций Gjensidige Baltics за 80 млн. евро. Правда, чтобы сделка состоялась, ее должны одобрить ответственные ведомства в Литве, Латвии и Эстонии (Антимонопольные службы).
Сообщается, что 26 июля руководство Gjensidige проведет конференц- беседу с инвесторами.
„Продажа Gjensidige Baltics - результат пересмотра нашей стратегии. Мы верим, что эта сделка создает наилучшую долгосрочную ценность акционерам и позволяет направить все наши усилия на основные рынки в Северных странах“, – сказал гендиректор Гейр Холмгрен.
Сообщается, что сделка не повлияет на финансы группы Gjensidige. В компании Gjensidige Baltics (ADB „Gjensidige“) работают 659 человек. Компания предоставляет услуги страхования частным и коммерческим клиентам в Литве, Латвии и Эстонии.
Объединение ADB „Gjensidige“ с ERGO произойдет, когда сделка будет утверждена и завершена. До этого момента обе компании будут работать отдельно. После завершения сделки ADB „Gjensidige“ будет интегрирована в ERGO в странах Балтии.
Сообщается, что ни на клиентах, ни на партнерах, ни на брокерах это решение не скажется: все договоры останутся в силе, страховые полисы будут действительными. После завершения сделки, в течение года сохранится бренд ADB „Gjensidige“, позже он будет интегрирован в ERGO.
В сообщении ERGO сказано, что за счет этой сделки ERGO расширит свою деятельность и упрочит позиции в странах Балтии.