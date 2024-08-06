2024.08.06 17:13

Компания FlyDubai в этом году не будет выполнять рейсы между Вильнюсом и Дубаем

 
ELTA
ru.DELFI.lt
„Flydubai“
„Flydubai“
ФОТО: Shutterstock nuotr.

Компания FlyDubai сообщила, что рейсы между Вильнюсом и Дубаем, которые должны были начаться в октябре, в этом году выполняться не будут.

Как информирует компания, основной причиной такого решения является нехватка самолетов на рынке.

Более подробную информацию авиакомпания планирует предоставить в ближайшее время.

В середине февраля было объявлено, что с октября на литовский рынок выйдет еще один авиаперевозчик – компания Объединенных Арабских Эмиратов FlyDubai. По словам министра коммуникаций и транспорта Марюса Скуодиса, это должно было позволить выполнять в Дубай, который является стратегическим аэропортом, позволяющим совершать полеты по всей Азии, три рейса в неделю.

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Delfi
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