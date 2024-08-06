Компания FlyDubai в этом году не будет выполнять рейсы между Вильнюсом и Дубаем

В середине февраля было объявлено, что с октября на литовский рынок выйдет еще один авиаперевозчик – компания Объединенных Арабских Эмиратов FlyDubai. По словам министра коммуникаций и транспорта Марюса Скуодиса, это должно было позволить выполнять в Дубай, который является стратегическим аэропортом, позволяющим совершать полеты по всей Азии, три рейса в неделю.