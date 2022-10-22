"Проект замены счетчиков на умные стартовал чуть больше месяца назад, процесс успешный. 100 000 клиентов уже могут пользоваться новой системой учета, которая поможет обеспечить более эффективное использование энергии, быстрое устранение неполадок и создаст больше удобств. Мы рады, что в ходе замены счетчиков удается эффективно сотрудничать с клиентами и подрядчиками", – сказала представитель ESO Аурелия Жидицките-Орвиде.

Всего в этом году установят 190 000 умных счетчиков. Быстрее всего процесс протекает в Мариямпольском, Каунасском и Алитусском округах.

Представитель ESO напомнила, что в рамках первого этапа замены счетчиков до 2026 года в домах самых крупных потребителей планируют установить около 1,2 млн. новых счетчиков. Клиентам, которые используют до 1000 кВт/ч в год, счетчики заменят по мере истечения срока действия метрологической проверки.

Жидицките-Орвиде обратила внимание на то, что жителям не надо платить за замену счетчиков, однако она призвала жителей быть внимательными, поскольку могут появиться злоумышленники, которые могут пытаться выманить деньги, прикрываясь заменой счетчиков.

"Работники ESO или подрядчики никогда не платят денег за услугу и не осуществляют никакие дополнительные работы по ремонту или проверке, кроме замены счетчика. О замене счетчика клиента информируют заранее по телефону, смс-сообщением или по эл. почте, если возникают вопросы у работника всегда можно попросить предъявить удостоверение", – сказала представитель ESO.