Компания Enefit с марта ввела для своих клиентов абонентскую плату, как поступят другие поставщики

Представитель Enefit Юлюс Арешка сказал, что эту плату будут платить не больше 20% клиентов. Цель этого налога - улучшение качества услуг. По словам представителя компании, налог будут платить как новые, так и старые клиенты, заключившие бессрочные договоры, те, кто зафиксировал тариф, этот налог платить не будут.
Этот налог коснется только тех клиентов, которые не фиксировали цену и пользуются биржевой ценой.
Арешка сказал, что введение этой планы нужно также для унификации ценовой политики. По его словам, 56% клиентов, которых коснется это новшество, будут платить примерно на 30 евро в год больше, а расходы 5% уменьшатся.
"До сих пор в отношении клиентов плана "Свободный" (Laisvas) применяли разную маржу и налоги – некоторые давно не соответствовали рыночным условиям. Поэтому этот налог вводят для прозрачности процесса и унификации ценовой политики", – пояснил он.
Арешка подчеркнул, что клиентам, которые подписали договоры на определенный срок, зафиксировав тариф, абонентскую плату платить не придется.
Представитель Enefit подчеркнул, что если клиенты не согласны с таким решением компании, они могут расторгнуть договор, ничего за это им платить не придется.
Представители Ignitis и Elektrum сказали, что компании в ближайшее время не планируют вводить подобные налоги.
Представитель Elektrum Lietuva Мантас Каваляускас сказал: "Месячная абонентская плата популярна в других странах. С одной стороны это помогает унифицировать плату, счета становятся более прогнозируемые, но с другой стороны, платить надо даже если ты не пользуешься электричеством. В ближайшее время мы не планируем вводить такие изменения".
Пресс-секретарь Ignitis Лаура Беганскене сказала, что они понимают причину таких действий Enefit, но сами вводить абонентскую плату не планируют.