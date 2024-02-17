Компания Enefit с марта ввела для своих клиентов абонентскую плату, как поступят другие поставщики

Представитель Enefit Юлюс Арешка сказал, что эту плату будут платить не больше 20% клиентов. Цель этого налога - улучшение качества услуг. По словам представителя компании, налог будут платить как новые, так и старые клиенты, заключившие бессрочные договоры, те, кто зафиксировал тариф, этот налог платить не будут.

Этот налог коснется только тех клиентов, которые не фиксировали цену и пользуются биржевой ценой.

Арешка сказал, что введение этой планы нужно также для унификации ценовой политики. По его словам, 56% клиентов, которых коснется это новшество, будут платить примерно на 30 евро в год больше, а расходы 5% уменьшатся.

"До сих пор в отношении клиентов плана "Свободный" (Laisvas) применяли разную маржу и налоги – некоторые давно не соответствовали рыночным условиям. Поэтому этот налог вводят для прозрачности процесса и унификации ценовой политики", – пояснил он.