Компания Dexcom из США планирует до 2023 года принять на работу в Литве 400 человек

Компания Dexcom сообщила, что наибольшее расширение планируются в командах по техобслуживанию продукта, качеству и финансам.

Директор по персоналу Рута Иванаускене отметила, что компания учредила офис в Литве из-за большого количества профессионалов, развитого научного сектора и возможностей расширения.

"Мы выбрали для центра столицу Литвы, так как здесь благоприятные условия для развития бизнеса и высококвалифицированные специалисты. Последний показатель для нас особенно важен, так как мы планируем расширение команды - только в этом году мы намерены принять на работу 200 специалистов", - сообщила Р. Иванаускене.

Открытый в Вильнюсе Центр по бизнес-операциям и обслуживанию клиентов Dexcom будет оказывать услуги европейскому, африканскому и ближневосточному регионам, больше всего работников будет принято в команды по техническому обслуживанию продуктов, надзору за продуктами и в финансовую команду.

В ближайших планах - рост команд по управлению проектами, автоматизации процессов и управлению человеческими ресурсами.

Dexcom основана в 1999 году в Сан-Диего (Калифорния), она создает и распространяет решения, которые позволяют людям контролировать диабет с помощью инновационных систем мониторинга уровня глюкозы. Оборот компании в прошлом году был почти 1,93 млрд долларов США.