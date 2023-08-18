Компания Bolt выделит водителей, не владеющих английским или литовским, в отдельную категорию

Пресс-секретарь Bolt Мантас Чижас сказал, что новые требования будут к водителям в категории Bolt.

"Так мы хотим финансовым способом мотивировать тех водителей, которые больше инвестируют в свои автомобили и уход за ними, а также предоставляют услуги, отвечающие установленным требованиям.

У водителей, которые всегда хотят большего качества, появится выбор.

Водители категории Bolt - это водители, управляющие более новыми, экономичными и чистыми автомобилями. Система сама идентифицирует модель автомобиля по составленному нами списку, остальные модели будут размещены в категорию Basic.

Это не означает, что в категории Basic можно зарегистрировать любой автомобиль – минимальные требования остаются в силе. Мы надеемся, что со временем и пользователи почувствуют разницу между категориями и оценят качества, пока новый порядок будет тестироваться и тщательно оцениваться", – заметил Чижас.

Он подтвердил, что ужесточается стандарт поведения и общения водителя с клиентом.