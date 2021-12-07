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Компания информационных технологий норвежского капитала Atea за 5,05 млн евро установит систему видеонаблюдения в Варенском районе.
Компания Atea за 5 млн евро оборудует систему видеонаблюдения на границе Литвы с Беларусью
© DELFI / Josvydas Elinskas

Сейчас у Службы охраны госграницы Литвы (СООГЛ) нет такой системы на этом участке границы с Беларусью, протяжённостью в 45 километров.

Согласно подписанному 18 ноября договору, компания должна завершить работы к ноябрю 2022 года, сообщает Центральный портал публичных закупок.

Представитель СОГГЛ по связям с общественностью Гедрюс Мишутис сообщил BNS, что после внедрения системы пограничники смогут постоянно следить и фиксировать объекты, приближающиеся к государственной границе или пересекающие ее. Atea не только установит оборудование, но и научит пограничников пользоваться ею.

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По сообщению службы, в данный момент пограничники контролируют с помощью современного оборудования около 61% внешней границы Евросоюза, за охрану которой отвечает Литва.

По словам представителя СОГГЛ, планируется, что в 2022 году такие системы будут установлены на всей протяженности границы с Беларусью.

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