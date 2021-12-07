Компания Atea за 5 млн евро оборудует систему видеонаблюдения на границе Литвы с Беларусью

Сейчас у Службы охраны госграницы Литвы (СООГЛ) нет такой системы на этом участке границы с Беларусью, протяжённостью в 45 километров.
Согласно подписанному 18 ноября договору, компания должна завершить работы к ноябрю 2022 года, сообщает Центральный портал публичных закупок.
Представитель СОГГЛ по связям с общественностью Гедрюс Мишутис сообщил BNS, что после внедрения системы пограничники смогут постоянно следить и фиксировать объекты, приближающиеся к государственной границе или пересекающие ее. Atea не только установит оборудование, но и научит пограничников пользоваться ею.
По сообщению службы, в данный момент пограничники контролируют с помощью современного оборудования около 61% внешней границы Евросоюза, за охрану которой отвечает Литва.
По словам представителя СОГГЛ, планируется, что в 2022 году такие системы будут установлены на всей протяженности границы с Беларусью.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
С января в автомобилях должны быть аптечки нового образца, иначе ждет штраф (16)
С 1 января 2022 года литовские водители должны обновить...
Коронавирус в Литве: 1837 новых случаев и 14 смертей
За минувшие сутки в Литве было выявлено 1837 новых...
100 евро за прививку от коронавируса получат 93 000 пенсионеров (1)
Фонд социального страхования (" Содра ") начинает...
Министр образования: в Литве не привиты всего 2000 учителей (1)
Министр образования, науки и спорта Литвы Юргита...
Зима разгуляется: температура опустится до -21 градуса (3)
Зона высокого давления принесла в Литву зимнюю стужу....