2024.10.13 12:49

Компания, арендующая автомобили, сняла со счета клиента почти 1000 евро

 
служба назначила штраф
Витаутас Будзинаускас
ru.DELFI.lt
Automobilį Kauno oro uosto prieigose išsinuomojęs vyras turėjo kovoti dėl beveik 1000 eurų, kurias nuskaitė bendrovė (asociatyvi nuotr.)
Automobilį Kauno oro uosto prieigose išsinuomojęs vyras turėjo kovoti dėl beveik 1000 eurų, kurias nuskaitė bendrovė (asociatyvi nuotr.)
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

Аренда автомобиля в Каунасе принесла читателю Delfi немало проблем. Человек лишился без малого 1000 евро, ему пришлось доказывать, что он ничего не портил, а потом выяснял вопрос превышения скорости. Государственная служба по правам потребителей указала, что это не первая жалоба и назначила компании штраф.

Читатель портала Римантас (настоящее имя редакции известно) арендовал машину в компании Panek, которая на вопросы портала Delfi отвечать не захотела. Если ее представители все же пришлют комментарий, портал им поделится.

Римантас в 2023 году подписал два договора о краткосрочной аренде автомобиля – в январе и в апреле. Мужчина прилетел из Испании и взял машину в аренду недалеко от Каунасского аэропорта.

„Аренда обошлась мне в 250 евро, а затем сняли 950 евро „за штрафы“. И таких жалоб в Службе по защите прав потребителей - десятки. С помощью адвоката и Службы по защите прав потребителей мне удалось вернуть деньги и расходы на услуги адвоката“, – рассказал читатель.

По его словам, в марте 2023 года компания без предупреждения сняла с его счета 425 евро, а 30 мая – 550 евро. В первом случае деньги сняли за горючее и услуги химчистки, а во втором – за чистку и превышение скорости.

„Там были пятна, которые видимо не отмыли и приписали их появление мне. Поскольку я брал машину вечером, было темно, я салон не фотографировал. Только посмотрел договор, а там - масса штрафов, я сделал видео машины снаружи. Видимо они видели, что я не сделал видео салона.

Потом я узнал, что я не первый обратился с такими жалобами в Службу по защите прав потребителей“, – сказал он.

Kauno oro uoste nusileidęs ir automobilį nutaręs išsinuomoti vyras vėliau nustebo dėl išrašytų „baudų“ (asociatyvi Kauno oro uosto nuotrauka).

„Там есть GPS, оборудование для слежки, мне даже дали отчет, в котором сказано, что я превысил скорость на конкретных участках дороги и пригрозили, что передадут информацию в полицию, если я буду предъявлять претензии. Они так написали, мы использовали их письмо. У них нет такого права прикрываться полицией“, – сказал собеседник.

Он заметил, что деньги со счета смогли снять, поскольку за услугу можно расплатиться только банковской картой: а если карта дебетовая, надо купить страховки.

„Если у тебя кредитка, они сразу резервируют какую-то сумму как страховку. Если карта дебетовая, ты должен делать страховку“, – рассказал Римантас.

Он сказал, что обратился в Государственную службу по защите прав потребителей, несмотря на то, что ему вернули деньги.

Служба подтвердила Delfi, что компания согласилась рассмотреть спор мирно и вернула клиенту 975евро, а также 400 евро расходов на адвоката. Поэтому процедура была остановлена.

Bendrovė nutarė nuskaityti lėšų už tariamai viršytą greitį, nors neturi tam teisės (asociatyvi nuotr.)

Однако в среду служба сообщила, что назначила компании Panek штраф в размере 10 341 евро. Она не подтвердила Delfi. какова причина разбирательства.

Служба оценила действия Panek как агрессивную коммерцию.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba skyrė UAB „Panek“ 10431 euro baudą

Постановление в течение 30 дней может быть обжаловано в суде.

Департамент полиции указал, что компании (юридические лица) не могут привлекать клиентов к административной ответственности за превышение скорости.

Policijos departamento teigimu, juridiniai asmenys negali fiksuoti greičio viršijimo atvejų

Литовские аэропорты указали Delfi, что Panek не является их партнером.

„С компанией Panek ни у одного аэропорта нет договора. Эта компания не является нашим официальным партнером с 2021 года. Мы призываем клиентов обращаться в компании из утвержденного аэропортами списка“, – сказал представитель Литовских аэропортов Тадас Василяускас.

На компанию Panek в 2024 году клиенты подали около 40 жалоб.

VVTAT teigia, kad kartais nuomos bendrovės už nestipriai išpurvinto kilimėlio valymą reikalauja 100 eurų (asociatyvi nuotr.)

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