Компания, арендующая автомобили, сняла со счета клиента почти 1000 евро

По его словам, в марте 2023 года компания без предупреждения сняла с его счета 425 евро, а 30 мая – 550 евро. В первом случае деньги сняли за горючее и услуги химчистки, а во втором – за чистку и превышение скорости.

„Аренда обошлась мне в 250 евро, а затем сняли 950 евро „за штрафы“. И таких жалоб в Службе по защите прав потребителей - десятки. С помощью адвоката и Службы по защите прав потребителей мне удалось вернуть деньги и расходы на услуги адвоката“, – рассказал читатель.

Римантас в 2023 году подписал два договора о краткосрочной аренде автомобиля – в январе и в апреле. Мужчина прилетел из Испании и взял машину в аренду недалеко от Каунасского аэропорта.

Читатель портала Римантас (настоящее имя редакции известно) арендовал машину в компании Panek, которая на вопросы портала Delfi отвечать не захотела. Если ее представители все же пришлют комментарий, портал им поделится.

„Там были пятна, которые видимо не отмыли и приписали их появление мне. Поскольку я брал машину вечером, было темно, я салон не фотографировал. Только посмотрел договор, а там - масса штрафов, я сделал видео машины снаружи. Видимо они видели, что я не сделал видео салона.

Потом я узнал, что я не первый обратился с такими жалобами в Службу по защите прав потребителей“, – сказал он.