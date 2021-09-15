Стоимость iPhone 13 mini начинается от 699 долларов, iPhone 13 — от 799 долларов, iPhone 13 Pro — от 999 долларов, iPhone 13 Max — от 1099 долларов.
В новых устройствах усовершенствованы возможности камеры, увеличена память, а также создатели обещают "самый долгий аккумулятор в истории iPhone". Сверхширокоугольный объектив позволяет обеспечивать лучшую съемку при слабом освещении, а телеобъектив получил трехкратный зум. У всех трех камер теперь есть ночной режим, а также новый режим макросъемки, позволяющий снимать с расстояния двух сантиметров. Записывать видео теперь можно с режимом "Киноэффект".
6,1-дюймовый iPhone 13 и 5,4-дюймовый iPhone 13 mini, как и раньше, имеют OLED-экран, который на 28% ярче предыдущего поколения, а также алюминиевые рамки. Фирменная "челка" уменьшилась на 20%.
У нового iPad будет 12 мегапиксельная широкоугольная фронтальная камера. У планшетов появится поддержка клавиатур и стилуса Apple Pencil. Необходимо обновление на iPad OS 15. Цена — от $329. Доступные цвета: космический серый и серебристый.
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