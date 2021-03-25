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Одна из крупнейших групп финансовых услуг в мире Alter Domus учреждает в Вильнюсе региональный центр по делам стран Европы, Востока и Азии, где в течение трех лет будут трудоустроены 300 работников.
Компания Alter Domus намерена трудоустроить в Литве 300 специалистов
© Reuters / Scanpix

"Наш региональный центр в Вильнюсе будет очень важным в траектории амбициозного роста компании", – отметила в пресс-релизе Alter Domus глава по делам европейского региона Сандра Лагранд.

Офис в Литве будет обслуживать международных клиентов и присоединится к другим командам компании, например, технологической, сообщило литовское агентство поощрения иностранных инвестиций Investuok Lietuvoje.

В 35 офисах Alter Domus, действующих в двадцати странах мира, работают почти 3000 человек, а только в прошлом году их количество выросло более чем на 800.

Alter Domus была учреждена в 2003 году в Люксембурге, она предоставляет услуги организациям, инвестирующим в альтернативное имущество.

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