Компания Alter Domus намерена трудоустроить в Литве 300 специалистов

"Наш региональный центр в Вильнюсе будет очень важным в траектории амбициозного роста компании", – отметила в пресс-релизе Alter Domus глава по делам европейского региона Сандра Лагранд.
Офис в Литве будет обслуживать международных клиентов и присоединится к другим командам компании, например, технологической, сообщило литовское агентство поощрения иностранных инвестиций Investuok Lietuvoje.
В 35 офисах Alter Domus, действующих в двадцати странах мира, работают почти 3000 человек, а только в прошлом году их количество выросло более чем на 800.
Alter Domus была учреждена в 2003 году в Люксембурге, она предоставляет услуги организациям, инвестирующим в альтернативное имущество.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер-министр: решение об условиях карантина будет приниматься в пятницу (78)
Правительство Литвы в пятницу утром должно принять...
Тихановская в Вильнюсе: мы точно увидим массовые демонстрации в Беларуси (81)
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская...
Партия свободы хотела штрафами добиваться толерантности в Литве, но пока решила обсудить поправки с обществом (72)
Партия свободы хотела запретить насмешки и издевки, то...
"Delfi Главное": празднование Дня Воли в Литве и Беларуси - наступит ли белорусская весна? (53)
Белорусские власти не дали разрешения на легальное...
Политики Литвы сообщают о своем состоянии после вакцинации (39)
22 марта от коронавируса были привиты президент Литвы...