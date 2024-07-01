Компания 15min grupė покупает группу радиостанций М-1

„Мы верим в музыку и ее силу, мы верим в радиобизнес и его будущее. Как и многие из нас, я рос с М-1, поэтому я очень рад возможности познакомиться с этой организацией поближе. А став более крупной медиагруппой, мы сможем предлагать людям более качественные новости, развлечения и времяпрепровождение со всеми нашими товарными знаками“, - цитируется в сообщении акционер 15min grupė Томас Бальжекас.