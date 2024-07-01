Компания 15min grupė покупает группу радиостанций М-1

В случае одобрения сделки 15min приобретет 100 проц. акций компаний М-1, Ultra Vires, Radijo stotis Laluna и Reklamos Ekspertai, которыми управляет Рута Грушнене.
„Мы верим в музыку и ее силу, мы верим в радиобизнес и его будущее. Как и многие из нас, я рос с М-1, поэтому я очень рад возможности познакомиться с этой организацией поближе. А став более крупной медиагруппой, мы сможем предлагать людям более качественные новости, развлечения и времяпрепровождение со всеми нашими товарными знаками“, - цитируется в сообщении акционер 15min grupė Томас Бальжекас.
В свою очередь Р. Грушнене утверждает, что после реализации сделки бренд М-1 вместе с 15min grupė образует новую литовскую медиагруппу.
„Я проработала в этих компаниях более 30 лет, из них 18 лет успешно ими управляла. Бренд М-1 – это литовская легенда, рожденная вместе с нашей свободой, которая началась еще до восстановления Независимости. Я передаю это людям, которые действительно это понимают“, - сказала она.
Сделку планируется завершить летом этого года, после получения разрешения ЛКРТ и правительственной комиссии. Сумма сделки не разглашается, она финансируется за счет собственных и заемных средств.
В сделке покупателя консультировала юридическая фирма Cobalt, продавца – Ellex и PwC.