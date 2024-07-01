2024.07.01 11:51

Компания 15min grupė покупает группу радиостанций М-1

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Rūta Grušnienė ir Tomas Balžekas
Rūta Grušnienė ir Tomas Balžekas
ФОТО: Tomo Tumalovičiaus nuotr.

Компания литовского капитала 15min grupė в понедельник сообщила, что намерена приобрести группу радиостанций М-1. Правда, как указывается, приобретение еще должно быть одобрено Литовской комиссией по радио и телевидению (ЛКРТ) и правительственной комиссией по рассмотрению стратегических сделок.

В случае одобрения сделки 15min приобретет 100 проц. акций компаний М-1, Ultra Vires, Radijo stotis Laluna и Reklamos Ekspertai, которыми управляет Рута Грушнене.

„Мы верим в музыку и ее силу, мы верим в радиобизнес и его будущее. Как и многие из нас, я рос с М-1, поэтому я очень рад возможности познакомиться с этой организацией поближе. А став более крупной медиагруппой, мы сможем предлагать людям более качественные новости, развлечения и времяпрепровождение со всеми нашими товарными знаками“, - цитируется в сообщении акционер 15min grupė Томас Бальжекас.

В свою очередь Р. Грушнене утверждает, что после реализации сделки бренд М-1 вместе с 15min grupė образует новую литовскую медиагруппу.

„Я проработала в этих компаниях более 30 лет, из них 18 лет успешно ими управляла. Бренд М-1 – это литовская легенда, рожденная вместе с нашей свободой, которая началась еще до восстановления Независимости. Я передаю это людям, которые действительно это понимают“, - сказала она.

Сделку планируется завершить летом этого года, после получения разрешения ЛКРТ и правительственной комиссии. Сумма сделки не разглашается, она финансируется за счет собственных и заемных средств.

В сделке покупателя консультировала юридическая фирма Cobalt, продавца – Ellex и PwC.

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