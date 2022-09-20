Компании в Литве вынуждены прекращать производство, некоторых продуктов не будет в продаже

Президент Литовской конфедерации промышленников (ЛКП) Видмантас Янулявичюс уже говорил СМИ, что из-за высоких цен на электричество в стране частично или полностью свою деятельность прекратили 12 компаний. Позже он уточнил, что таких компаний 16.

"Это число будет расти каждую неделю. Не надо думать, что предпринимателям легко даются такие решения. Это последняя возможность остановить работу "в минус", – сказал он, заметив, что без разрешения компаний не может указать назавания.

"Это и пищевая промышленность, молочная, связанные с ней небольшие компании, много компаний обрабатывающей сферы, больше 12. Кроме того, производство пластика. Мы очень ждем разъяснения ЕК в сфере электроэнергии", – сказал Янулявичюс.

Глава Литовской ассоциации инженерной и технологической промышленности Дарюс Ласёнис подтвердил, что немало бизнеса частично приостановило свою деятельность.

"Оставшиеся работают в таких условиях, какие есть", – прибавил он.

Ранее СМИ сообщали об остановке производства на Achema и Lifosa.

Какое-то время не работала и компания Grigeo Klaipėda, но в минувшую пятницу сообщили о возобновлении деятельности компании.

Один их владельцев Rokiškio sūris Далюс Трумпа сказал, что компания работает, но из-за высоких цен на электричество пришлось отказаться от производства некоторых продуктов, которые требовали дотаций со стороны компании.

Он сказал, что речь идет о нескольких продуктах, но пока называть их не стал. По словам Трумпы, их вряд ли вернут, даже после стабилизации цен на электричество.

"Люди быстро привыкают к другим продуктам, а эти и без того не давали прибыли", – заметил он, рассказав, что в прошлом году компания платила за электричество 280 000 евро в месяц, а в этом - 2 млн. евро.

"Чтобы компенсировать эти расходы, мы должны были бы повысить цены на 20%. Не знаю, какая власть выдержала бы такой скачок цен", – сказал Трумпа.

"Сейчас мы тратим деньги, которые предусматривались на повышение зарплат, на инвестиции. Эти деньги уходят в другой карман", – продолжил он, заметив, что компания ждет помощи правительства.

Трумпа считает, что инвестиции в возобновляющуюся энергетику требуют времени и нынешние проблемы не решат. Кроме того, по его мнению, за цены на электроэнергию должно отвечать правительство.

"Если руководствоваться логикой властей, то мы возвращаемся к тому строю, при котором каждый бизнес производит электроэнергию для себя сам, сам производит топливо, сам прокладывает дороги, еще выяснится, что не сможет пользоваться государственными. Это обязанности государства, которому бизнес платит огромные налоги. А то дойдем до того, что скажут, что и защищаться самим надо <...> Если поставки электричества - не обязанность государства, то я не знаю, для чего нужно государство. Деньги собирать?", – заметил предприниматель.

Глава паневежской компании Soltera Дайнюс Спирикавичюс заверил, что его компания не работает с 1 сентября из-за высоких цен на газ. По его подсчетам, счета за газ выросли с 15 000 до 120 000 евро в месяц.

"При таком подорожании наша продукция стала неконкурентоспособной, в других странах она дешевле", – сказал предприниматель. Сколько компания не будет работать, пока неизвестно, многое будет зависеть от решений правительства.

Заместитель гендиректора компании Panevėžio Auridа Мантас Клупшас сказал, что компания следит за ценами и в случае роста, просто не использует оборудование.

"Мы покупаем электричество на бирже, поэтому каждый час следим за ценами, в определенные часы не включаем оборудование, которому нужно много электричества. В начале недели проведем собрание, будем решать, как работать дальше. Может, сократим рабочую неделю, но увеличим количество часов, надо думать", – сказал Клупшас, заметив, что заказы есть, поэтому производство пока останавливать не планируют.

"Может, остановим производство в декабре, есть такие планы, потому что в декабре-январе кВт/ч дорожает в два раза. Есть идея остановки производства", – продолжил он.

Свою деятельность оптимизировало и ЗАО Metalistas Group. Ее председатель правления Мантас Гудас сказал: "Мы работаем обычно в две смены, но уже третью неделю подряд работает одна смена. Решение было принято из-за высоких цен на электричество и общего экономического спада". В компании есть работник, который следит за оборудованием, чтобы оно работало экономно. "Но были и те, кого пришлось уволить, некоторые работники в отпуске", – сказал он.

Гендиректор Vilvi groupи один из основателей компании Vilkyškių pieninė Гинтарас Берташюс сказал Delfi, что пока производство не менялось, а растущие расходы компания погашает за счет своего резерва.

Однако он не исключил, что в случае ухудшения ситуации, будут перемены.