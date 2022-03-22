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Директор одной из крупнейших в Литве компаний пассажирского транспорта Kautra Линас Скарджюкас сказал, что на фоне сильного роста цен на горючее следят за ситуацией, но в ближайшее время цены на билеты повышать не планируют. Несмотря на значительное подорожание себестоимости услуги, цены на горючее пока сложно прогнозировать.
Magistralinis kelias Vilnius - Klaipėda ties "Mega"
Magistralinis kelias Vilnius - Klaipėda ties "Mega"
© DELFI / Rafael Achmedov

"Мы считаем, что часть жителей, которые пользуются личными авто, пересядет на общественный транспорт и хотя бы часть поездок будут совершать на автобусах. На фоне войны и изменений экономической ситуации, я думаю, что рано или поздно, каждый человек пересмотрит свой бюджет и потребности. Сообщение та сфера, где мы, повышая цену, теряем новых клиентов, поэтому по крайней мере в краткосрочном периоде не планируем менять цены", – сказал Скарджюкас.


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