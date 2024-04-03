Комитет Сейма по аудиту будет выяснять причины банкротства компаний, получивших финансовую поддержку от Invega

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Zigmantas Balčytis
Zigmantas Balčytis
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

В среду Комитет Сейма по аудиту рассмотрит причины банкротства компаний, получивших финансовую поддержку от госучреждения по развитию "Инвестиционные и бизнес-гарантии" (Invega). Также комитет проверит использование госучреждениями средств, выделенных на командировки и представительство, в прошлом году.

"(Рассмотрим) анализ экономического развития и использование парламентских средств, точнее, как государственные учреждения используют средства на канцтовары и другие мелкие расходы. (...) Это наши ежегодные обсуждения", – сообщил Elta перед заседанием председатель комитета Зигмантас Бальчитис.

Комиссия рассмотрит использование средств госслужащих на выплату премий, представительские расходы, транспорт, командировки, повышение квалификации, экспертов и заработную плату.

Также будут обсуждаться причины, по которым некоторые компании становятся банкротами, несмотря на оказываемую Invega финансовую поддержку.

"Ряд компаний не удерживаются и банкротятся, поэтому мы хотим выяснить причины, почему не получается и определенные средства тратятся, а результата нет", – прокомментировал З. Бальчитис. В заседании комитета примут участие представители Минфина и Invega.

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