Комитет Сейма: cо следующего года повысятся зарплаты сотрудников бюджетных учреждений

С одобрения Сейма зарплаты самых низкооплачиваемых сотрудников бюджетных учреждений вырастут в среднем на 7%, изменения коснутся около 47 тыс. сотрудников.
Повысится как минимальная, так и максимальная заработная плата. Как информирует комитет, минимальные размеры зарплат повысятся на 65-610 евро.
Минимальная оплата труда помощников медсестер, пожарных-спасателей, водителей, поваров увеличится на 69 евро, учетчиков, кладовщиков, секретарей – 65 евро, юристов, бухгалтеров, библиотекарей – 80 евро, заместителей структурных подразделений – 87 евро, руководителей структурных подразделений – 83 евро, заместителей руководителей учреждений – 257 евро, руководителей учреждений – 610 евро. В следующем году из госбюджета планируется выделить до 38,6 млн евро.
Переменная часть зарплаты сможет остаться, если это предусмотрено коллективным договором или системой оплаты труда учреждения. Максимальные премии за замещение, выполнение дополнительных заданий или деятельность, превышающую рабочую нагрузку, вырастут с 30 до 80%.
По данным парламентского Комитета по социальным делам и труду, зарплата учителей, специалистов по поддержке образования, воспитателей, концертмейстеров, аккомпаниаторов и других специалистов по поддержке школьников с 1 января следующего года должна увеличиться на 10%, а с сентября – еще на 10%.
Планируется, что зарплата директоров школ с 1 января увеличится на 18,4%, с 1 сентября – еще на 10%.