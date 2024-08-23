Комиссия по трудовым спорам: самое частое обращение - невыплата заработной платы

По данным КТС, самое частое требование (около 75 проц.) было связано с невыплатой заработной платы. На втором месте – споры о законности увольнения, на третьем – компенсация морального ущерба.
Как сообщила завотделом по организации труда комиссий по трудовым спорам ГИТ Ирина Янукявичене, около 35 проц. (в первом полугодии 2023 года – 43 проц.) требований были полностью или частично удовлетворены, а около 17,5 проц. (в 1 полугодии 2023 года – 12,4 проц.) – отклонены.
Глава ведомства отмечает, что большинство заявлений, по сравнению с 2023 годом, было рассмотрено в отношении предприятий из сферы транспортно-складской и строительной деятельности.
За первое полугодие количество заявлений от иностранцев выросло более чем в два раза – в основном обращались граждане Беларуси (поступило 358 заявлений) и Украины (поступило 230 заявлений), ряд заявлений поступило от граждан Узбекистана (121 заявление), Таджикистана (118 заявлений), Кыргызстана (109 заявлений) и Казахстана (41 заявление).
Всего за полгода КТС приняла решение о взыскании 6 948 192 евро. 6 817 393 евро было принято в пользу работников, а 130 799 евро – в пользу работодателей.
По сравнению с первым полугодием 2023 г., увеличились суммы, начисленные КТС к уплате, как и в I половине 2023 г. – примерно в 1,3 раза.
За рассматриваемый период КТС представила 129 служебных отчетов (в первом полугодии 2023 года – 108) в территориальные подразделения ВДИ о конкретных проверках работодателей и возможном применении административных мер.
В судах было рассмотрено около 4,7 проц. (в первом полугодии 2023 года – около 4 проц.) трудовых дел, рассмотренных КТС.
По полученным судебным решениям видно, что около 73 проц. судебных решений в основном совпадали с решениями КТС.