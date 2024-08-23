Комиссия по трудовым спорам: самое частое обращение - невыплата заработной платы

По данным КТС, самое частое требование (около 75 проц.) было связано с невыплатой заработной платы. На втором месте – споры о законности увольнения, на третьем – компенсация морального ущерба.

Как сообщила завотделом по организации труда комиссий по трудовым спорам ГИТ Ирина Янукявичене, около 35 проц. (в первом полугодии 2023 года – 43 проц.) требований были полностью или частично удовлетворены, а около 17,5 проц. (в 1 полугодии 2023 года – 12,4 проц.) – отклонены.

Глава ведомства отмечает, что большинство заявлений, по сравнению с 2023 годом, было рассмотрено в отношении предприятий из сферы транспортно-складской и строительной деятельности.