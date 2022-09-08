Комиссар ЕС: Европа вступает в одну из самых сложных зим за несколько поколений

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Из-за последнего скачка энергоцен в Европе увеличивается риск рецессии, предупредил в среду комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони.
"Неопределенность остается особенно высокой, а риск рецессии увеличивается", – сказал П.Джентилони на конференции, организованной институтом исследований Bruegel.
Европа "скорее всего вступает в одну из самых сложных зим за несколько поколений", добавил он.
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