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Из-за последнего скачка энергоцен в Европе увеличивается риск рецессии, предупредил в среду комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони.
Комиссар ЕС: Европа вступает в одну из самых сложных зим за несколько поколений
© DELFI / Andrius Ufartas

"Неопределенность остается особенно высокой, а риск рецессии увеличивается", – сказал П.Джентилони на конференции, организованной институтом исследований Bruegel.

Европа "скорее всего вступает в одну из самых сложных зим за несколько поколений", добавил он.

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